Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Сегодня стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Согласно последней информации, трое ученых получат награду за свои работы и достижения в сферах астрофизики и астрономии.

Нобелевской премии в этом году были удостоены Джеймс Пиблз, Дидье Келоз и Мишель Майор, передает во вторник РИА "Новости".

Церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря – в день смерти легендарного шведского изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. В 2019 году сумма каждой премии составит 9 миллионов крон (более 900 тысяч долларов США).