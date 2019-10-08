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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
фото: pixabay.com
Сегодня стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Согласно последней информации, трое ученых получат награду за свои работы и достижения в сферах астрофизики и астрономии.
 
Нобелевской премии в этом году были удостоены Джеймс Пиблз, Дидье Келоз и Мишель Майор, передает во вторник РИА "Новости".
 
Церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря – в день смерти легендарного шведского изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. В 2019 году сумма каждой премии составит 9 миллионов крон (более 900 тысяч долларов США).
ЕТ

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