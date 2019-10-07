Защита от метана найдена

//Наука 13+

7 октября 2019, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Как известно, взрослый лось отрыгивает в год столько метана, сколько эквивалентно 2100 кг двуокиси углерода, способствуя тем самым глобальному потеплению. Это в два с лишним разом больше, чем количество CO2, выбрасываемого при перелёте самолета из Осло в Сантьяго и обратно.



Но теперь исследователи из Австрии нашли метод противодействия распространению метана в воздухе. Найдена одна бактерия, способная перерабатывать метан, обезвреживая его до такого состояния, что он становится абсолютно безопасным для живого организма. Ранее такая способность была открыта только в теории.



Сейчас бактерия Methylocapsa gorgona прошла испытания, в результате чего было выявлено её уникальное свойство.



Бактерия также регулирует объём азота и уменьшает содержание углекислого газа в атмосфере, который образуется в процессе деятельности человека. Для существования бактерии требуется кислород.



Учёные предполагают, что в ближайшее время она будет внедрена в промышленное производство. Дополнительно ко всему Methylocapsa gorgona будет применяться при создании некоторых видов диет для животных.



