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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Наука 13+

Защита от метана найдена

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Защита от метана найдена

Как известно, взрослый лось отрыгивает в год столько метана, сколько эквивалентно 2100 кг двуокиси углерода, способствуя тем самым глобальному потеплению. Это в два с лишним разом больше, чем количество CO2, выбрасываемого при перелёте самолета из Осло в Сантьяго и обратно.

Но теперь исследователи из Австрии нашли метод противодействия распространению метана в воздухе. Найдена одна бактерия, способная перерабатывать метан, обезвреживая его до такого состояния, что он становится абсолютно безопасным для живого организма. Ранее такая способность была открыта только в теории.

Сейчас бактерия Methylocapsa gorgona прошла испытания, в результате чего было выявлено её уникальное свойство.

Бактерия также регулирует объём азота и уменьшает содержание углекислого газа в атмосфере, который образуется в процессе деятельности человека. Для  существования бактерии требуется кислород.

Учёные предполагают, что в ближайшее время она будет внедрена в промышленное производство. Дополнительно ко всему Methylocapsa gorgona будет применяться при создании некоторых видов диет для животных.

ПВ

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