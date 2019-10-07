Нобелевскую премию по медицине в этом году вручат за достижения в борьбе с раком

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7 октября 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно, что Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2019 год вручат за борьбу с раком. Согласно последней информации, премии удостоились Уильям Кэлин, сэр Питер Рэтклифф и Грегг Семенза.

Трое ученых открыли механизм чувствительности и адаптации клеток к уровню кислорода. Эта информация позволит в будущем разработать новые методы борьбы с онкологией и другими заболеваниями, сообщается на сайте премии.

Напомним, Нобелевскую премию по медицине и физиологии в прошлом году получили Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзе, которые создали противораковую терапию при помощи ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы.