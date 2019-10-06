Ученые рассказали, в каких странах можно будет выжить в случае апокалипсиса

Ученые недавно тщательно проанализировали текущую ситуацию на планете и рассказали, в каких странах можно можно будет пережить апокалипсис, который способна в будущем вызвать мировая эпидемия.

Профессор Университета Отаго Ник Уилсон убежден, что открытия в сфере биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, которая способна убить человечество. Шансы на спасение при вспышке эпидемии могут быть сведены практически к нулю, если человек во время катастрофы не окажется в нужном месте.