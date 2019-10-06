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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Наука 13+

Ученые рассказали, в каких странах можно будет выжить в случае апокалипсиса

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые рассказали, в каких странах можно будет выжить в случае апокалипсиса
фото: pixabay.com
Ученые недавно тщательно проанализировали текущую ситуацию на планете и рассказали, в каких странах можно можно будет пережить апокалипсис, который способна в будущем вызвать мировая эпидемия.
 
Профессор Университета Отаго Ник Уилсон убежден, что открытия в сфере биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, которая способна убить человечество. Шансы на спасение при вспышке эпидемии могут быть сведены практически к нулю, если человек во время катастрофы не окажется в нужном месте.
 
Как сообщает портал Science Alert, ссылаясь на данные исследователей, наиболее безопасными странами в данном случае станут Австралия, Новая Зеландия, а также Исландия.
ЕТ

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