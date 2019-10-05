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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Наука 13+

В Новосибирске начнут собирать "летающие автомобили"

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирске начнут собирать "летающие автомобили"
фото: pixabay.com

В пресс–службе Фонда перспективных исследований рассказали о создании на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина проектной лаборатории, которая будет заниматься созданием первого летающего автомобиля в России.

«Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой ("летающий автомобиль") … На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах … проведению комплекса его наземных и летных испытаний», – передаёт сообщение РИА Новости.

В ФПИ отметили, что аппарат будет взлетать и приземляться на площадку 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Известно, что дальность полёта составит около 1000 км, а максимальная скорость более 300 км\ч.

О создании нового летательного аппарата стало известно два года назад от ведущего консультанта направления физико-технических исследований ФПИ Яна Чибисова. По его словам, «автомобиль» будет предназначен для перевозки грузов, пассажиров или спасательных операций, а также сможет поднимать от ста до тысячи килограммов. Аппарат будет оснащён автоматической системой управления.

БА

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