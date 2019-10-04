На берегу Байкала нашли останки ископаемой тропической птицы

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4 октября 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

На озере Байкал нашли окаменелости бородастика возрастом 16-18 миллионов лет. Сейчас эти птицы обитают в тропическом климате, но очевидно, в теплом климате миоцена их ареал был намного больше.

Ископаемые тропические птицы – бородастики возрастом 16-18 миллионов лет – впервые найдены на территории Азии и России. Остатки этих пернатых обнаружили специалисты Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН.

Наличие ископаемых остатков бородастиков в Сибири позволяет предположить, что во время миоценового климатического оптимума, периода мягкого и теплого климата бородастики проникли из Азии в Северную Америку через Берингию.

Современные же бородастики – небольшие ярко окрашенные птицы, которые живут сейчас только в тропических лесах Африки, Азии и Южной Америки. По современной систематике бородастики – близкие родственники туканов, пишет МК.