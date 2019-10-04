Фото: в России найден первый в мире алмаз-матрешка

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4 октября 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка, внутри которого есть полость, в которой свободно перемещается еще один алмаз. Об этом говорится в сообщении компании "Алроса" на сайте организации.

Как сообщили в пресс-службе компании, по словам изучивших находку специалистов, это первый случай в истории мировой добычи алмазов. Возраст найденного камня ученые оценивают в восемьсот с лишним миллионов лет.

В компании указали, что несмотря на столь сложное и необычное строение, алмаз весит всего 0.62 карата, объем внутренней полости составляет 6 кубических миллиметров, а вес алмаза внутри составляет 0.02 карата.











