Ученые обнаружили белок, способный остановить болезнь Альцгеймера

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3 октября 2019, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые смогли определить белок, наличие которого в мозге человека заставляет болезнь Альцгеймера останавливаться в развитии. Об открытии сообщает интернет-портал Vevby.ru.

Группа экспертов проводила опыты на грызунах в Школе бионаук и университете штата Калифорния. В ходе исследований специалисты случайно обнаружили белок, способный останавливать процессы нейродеградации у больных.

Команда обратила внимание на TOM-1, выявив падение его уровня в мозге мышей, страдающих болезнью Альцгеймера. Наблюдения показали, что уменьшение количества данного белка усиливало воспаление и снижало когнитивные функции.

Попытка повысить его уровень до нормы показала, что неприятные симптомы заболевания исчезали полностью. Возможно, именно изменение количества TOM-1 и является причиной болезни. Поэтому ученые намерены продолжать исследования.