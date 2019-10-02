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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Учёный перечислил наиболее страдающие от изменения климата города России

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин рассказал о российских городах, которые больше всего подвержены изменениям климата.

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Группа экспертов, в том числе Екайкин, считает, что к 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять на 3-4 метра. Отмечается, что более 50% России находится в зоне криосферы - многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед, передаёт РИА Новости.

Екайкин считает, что быстрее всего многолетняя мерзлота начнёт таять в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского. Однако учёный объяснил, что протаивания мерзлоты будет неравномерной. По его словам, к концу 21 века граница мерзлоты отойдет на север, где активно начнут Игарка, Якутск и Магадан. а также Норильск Оймякон, и Тикси.

"Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания", - заявил он.

БА

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