Петербург не затопит из-за глобального потепления, считает учёный

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2 октября 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Алексей Екайкин объяснил, почему Санкт-Петербург будет находиться в безопасности, когда уровень океана повысится на метр.

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Авторы доклада предполагают, что к 2100 году при развитии событий по самому худшему сценарию уровень океана может вырасти до 1 метра. Данное действие будет вызвано антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу и ростом глобальной температуры, передаёт РИА Новости.

Екайкин считает, что Санкт-Петербургу потопление не грозит, потому что суша под ним поднимается. По его словам, культурная столица России находится в "относительной безопасности" по сравнению с городами Европы и Джакартой.

"Люди представляют землю в виде шарика. Если мы льем на шарик воду, то она должна повышаться равномерно, но это не так. Форма земли - не идеальный шар и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры ... В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это ещё и суша опускается ... есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается", - пояснил эксперт.

Он отметил, что разница в подъеме уровня воды для разных регионов Земли может составлять +/- 30% в зависимости от подводного рельефа, динамики подводных вод и темпов расширения воды из-за потепления.