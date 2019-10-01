Удачливая чернокожая мамочка. Кем была общая мать всего человечества?

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1 октября 2019, 21:56 [ «Аргументы Недели», София Блынская ]

Фото: pixabay

Миф о Митохондриальной Еве — общей матери всех живущих ныне людей возник в 1987 году. Группа ученых под предводительством Ребекки Кенн проанализировала геном 147 человек (огромная цифра по тем временам), и открыла дверь в мир родословной всего человечества.

Надо сказать, что исследователи анализировали не простую ДНК, а митохондриальную, отсюда и название — Митохондриальная Ева. Но все по порядку.

Если упрощать, организм человека состоит из органов и тканей, а те, в свою очередь, из клеток. Закономерно клетка состоит из множества разных органелл, но нас сейчас интересует одна из самых древних — митохондрия. Митохондрия это часть клетки, которая вырабатывает энергию. А ещё она когда-то была бактерией-паразитом, которую наши древние предки попытались съесть, но не смогли переварить, поэтому протоМитохондрия осталась жить в их клетках, прекрасно размножалась, а потом вступила со своим хозяином в симбиоз — начала производить для него энергию. Логично, что если митохондрия — это изначально другой организм, ДНК у неё своя, и размножается она отдельно.

Почему ученые исследовали именно митохондриальную ДНК, а не обычную ядерную?

Дело в том, что митохондрий в клетке тысячи, а ядро всего одно, поэтому «прочитать» генетический код мДНК проще, чем ДНК из ядра.









При оплодотворении митохондрия из сперматозоида не попадает в яйцеклетку, поэтому митохондрии передаются людям от матери. Это значит, что гены нашей прапрабабушки никогда не перемешивались с отцовскими, только мутировали при делении органеллы. Иллюстрация автора.

Ученые рассчитали скорость мутаций в митохондрии и сопоставили митохондриальные гены большой группы людей с разных континентов, выяснив таким образом, когда на планете жил их последний общий предок — та самая Удачливая Мамочка, передавшая свои митохондрии всему человечеству — 200 тысяч лет назад.

Так совпало, что именно тогда Homo Sapiens окончательно сформировался как вид. Отсюда и миф о Митохондриальной Еве как о прародительнице человечества. Но с тем же успехом той самой Удачливой Мамочкой могла стать и самка Архицебуса, общего предка всех современных обезьян, жившего 55 миллионов лет назад на территории современного Китая.

А ещё ученые выяснили, что именно тогда, 200 тысяч лет назад, люди поделились на две ветви — африканскую (бушменскую) и всех остальных. А этот факт, вкупе с десятками палеоантропологических находок, доказывает — люди родом из Африки, а наша общая мама была чернокожей.

P.S. Это исследование затем неоднократно повторяли на тысячных выборках и так и не наши в нем противоречий реальности.