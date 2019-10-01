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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Наука 13+

Галактика Андромеды ближе, чем кажется: скопление звезд, которое поглотит Солнечную Систему

, 21:59 [ «Аргументы Недели», ]

Фото: reddit
Фото: reddit

Вы можете посмотреть на эту картинку и подумать - "ну что за фотошоп?" На самом деле, все не так просто. Галактика Андромеды действительно такая большая. И она действительно так близко, как видно на фотографии. Просто дело в том, что звезды в этой галактике светят слишком тускло, чтобы мы ее заметили невооруженным глазом.

Галактика Андромеды - ближайшая к нам крупная галактика. Она почти в пять раз больше нашего Млечного Пути и в ней триллион звезд!

Сейчас галактика Андромеды движется в сторону Млечного Пути со скоростью примерно 400 тысяч километров в час и по мнению астрофизиков через 3.75 миллиарда лет она столкнется с нашей галактикой. Но опасаться не стоит, потому что скорее всего Земля выживет вместе с остальной Солнечной Системой. Обе Галактики будут притягиваться друг к другу за счет черных дыр, которые находятся в их центрах. И когда они соединятся, на Земле по ночам будет в разы светлее от обилия звезд в ближайшем космосе.

Так что в следующий раз, когда будете смотреть на небо, найдите там Кассиопею и созвездие Андромеды и между ними увидите маленькое пятнышко приближающейся к нам Галактики.

Кстати, согласно древнегреческим мифам, созвездие Андромеды это жена Персея принцесса Андромеда, которая после смерти превратилась в звезды.

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