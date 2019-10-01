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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

Российские ученые первыми в мире создали электрический "алмаз"

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые в мире российским ученым удалось разработать технологию создания качественно новых сверхтвердых материалов. Ранее любые попытки ослабить давление в камере, где изготавливались подобные структуры, приводили к тому, что они распадались.

Газета "Известия" пишет, что специалисты нашли способ изменить материал при давлении, превышающем атмосферное в 400 раз. Отмечается, что приобретенные при таких экстремальных условиях характеристики сохраняются и при нормальных земных условиях.

Отличием этого материала от природного алмаза является его способность проводить электрический ток, сообщает газета. По словам научного руководителя лаборатории профессора Игоря Абрикосова, такой уникальный минерал раньше делала лишь природа.

"Можно сказать, что мы открыли главу в создании качественно новых материалов, спектр применения которых выйдет за рамки современных концепций использования твердых веществ", - пояснил он, комментируя создание уникального пернитрида рения.

АС

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