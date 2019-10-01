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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

Генная инженерия: чем грозит человечеству опыты ученых по редактированию ДНК?

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Москве состоялась встреча, на которой ведущие российские ученые-генетики три часа объясняли молодому эндокринологу Марии Воронцовой все перспективы и нюансы технологии редактирования ДНК. Мария, чьи взгляды на биоэтику, по мнению СМИ, «получают все больше влияния», обещала генетикам всемерную помощь и государственную поддержку.

Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», поводом для встречи стало выступление известного отечественного ученого-биохимика Дениса Ребрикова, который собирается изменить ДНК нерожденного ребенка своих пациентов с нарушениями слуха, чтобы он родился здоровым.

Западные ученые выступили резко против. Журнал Nature даже потребовал остановить Ребрикова, поскольку передача модифицированного ДНК последующим поколениям чревата непредсказуемыми последствиями.

Авторы Telegram-канала напоминают, что 44 года назад аналогичная конференция ученых-генетиков состоялась в Асиломаре, на побережье Калифорнии. На ней из соображений биоэтики было принято решение ограничить опыты по редактированию генома. С тех пор позиция специалистов по редактированию ДНК человека официально не сильно изменилась.

Ученые считают, что существует риск использования технологии не в благих целях. В этом случае человечеству может быть нанесен непоправимый вред. И уж наверняка применение технологии усилит неравенство в мире - богатые станут здоровее, а также в перспективе приобретут сверхспособности. А бедные по-прежнему будут прозябать в нищете, предсказывается в процитированном посте.

 

ДЦ

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