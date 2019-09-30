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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

Есть ли будущее у съедобной посуды?

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Самаре научились создавать съедобную одноразовую посуду, в составе которой целлюлозу и полимеры заменило яблочное пюре. Координатор проектов Зеленого движения России ЭКА Анна Кудашева рассказала, почему такое изобретение является лишь полумерой в борьбе за экологию.

Для изготовления одного съедобного одноразового стакана требуется около 200 грамм яблочного пюре. Секрет кроется в специальном желирующем компоненте, который добавляется в состав. После этого пюре наносится на форму и отправляется в печь. В такой посуде можно хранить как горячие, так и холодные напитки, а также замораживать продукты, передаёт Мир24.

«Если рассматривать это в условиях полигонов, куда отправляют наши отходы, то там нет условий для того, чтобы разлагались пищевые отходы, они могут лежать десятилетиями и выделять парниковый газ – метан. Поэтому съедобная посуда – скорее, полумера. В каких-то случаях ее можно использовать, но лучше – многоразовая посуда», - считает Кудашева.

АБ

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