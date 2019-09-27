Американские ученые рассказали, что редактирование генома сделает нас долгожителями

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27 сентября 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Ученые нашли радикальный способ продления молодости. Как показали опыты на животных показали, небольшой дефект белка хроматина провоцирует рост активности в клетках эмбрионов, что в результате приводит к эффекту увеличения срока жизни.

Как пишет сайт oane.ws, ученые показали образец влияния гистона на колонию дрожжей. Они предполагали, что новые типы грибка станут генерировать меньше копий некоторых генов. В итоге дрожжи с относительно небольшим количеством копий смогли прожить дольше, нежели контрольная группа.

«Мы выявили неизвестные прежде формы стресса, активируемые в качестве ответа, позволяющие организму получить пользу», - отмечает Ю Жофань, глава исследовательского проекта. Он так же рассказал о наличии аналогичной реакции на воздействие среди мух-дрозофил, круглых червей и даже клеток эмбрионов мышей. Считается, что аналогичный эффект будет достигнут в том числе для людей.

До этого в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал, что главным составляющим долголетия является здоровый образ жизни:

«Самый большой вклад в продолжительность жизни вносит тот самый, набивший всем оскомину, здоровый образ жизни. Это больше 50%, даже процентов до 60. Ещё, естественно, система здравоохранения — процентов 15 вносит. Ну, и потом, надо не забывать о генетической программе, которая тоже вносит процентов 20. Надо выбирать родителей-долгожителей, правда, это пока от нас не зависит. Но других составляющих нет», — отметил Конев.