Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

Американские ученые рассказали, что редактирование генома сделает нас долгожителями

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Ученые нашли радикальный способ продления молодости. Как показали опыты на животных показали, небольшой дефект белка хроматина провоцирует рост активности в клетках эмбрионов, что в результате приводит к эффекту увеличения срока жизни.

Как пишет сайт oane.ws, ученые показали образец влияния гистона на колонию дрожжей. Они предполагали, что новые типы грибка станут генерировать меньше копий некоторых генов. В итоге дрожжи с относительно небольшим количеством копий смогли прожить дольше, нежели контрольная группа.

«Мы выявили неизвестные прежде формы стресса, активируемые в качестве ответа, позволяющие организму получить пользу», - отмечает Ю Жофань, глава исследовательского проекта. Он так же рассказал о наличии аналогичной реакции на воздействие среди мух-дрозофил, круглых червей и даже клеток эмбрионов мышей. Считается, что аналогичный эффект будет достигнут в том числе для людей.

До этого в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал, что главным составляющим долголетия является здоровый образ жизни:
«Самый большой вклад в продолжительность жизни вносит тот самый, набивший всем оскомину, здоровый образ жизни. Это больше 50%, даже процентов до 60. Ещё, естественно, система здравоохранения — процентов 15 вносит. Ну, и потом, надо не забывать о генетической программе, которая тоже вносит процентов 20. Надо выбирать родителей-долгожителей, правда, это пока от нас не зависит. Но других составляющих нет», — отметил Конев.

bl

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан