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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Космический корабль "МС-15" после успешного старта с Байконура доставил на Международную космическую станцию очередной экипаж. Прямая трансляция велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

На орбиту корабль вывела ракета-носитель "Союз 2.1.а". Это был последний 70-ый полет, таких модификаций ракет-носителей больше не будет - на смену придут более современные, полностью российского производства. Стартовую площадку также ждет модернизация.

Корабль в автоматическом режиме успешно пристыковался к российскому сегменту станции - модулю "Звезда". Экипаж "Союза" (российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории ОАЭ астронавт Хазаа аль-Мансури) успешно перешел на борт МКС.

Это первый случай за последние четыре года, когда на МКС будет находиться не шесть, а сразу девять человек. Космонавт из ОАЭ проведет на борту космической станции восемь дней. Третьего октября он вернется на Землю на корабле "Союз МС-12" вместе с Овчининым и Хейгом.

"Сегодня я переношу мечты и амбиции моей страны в совершенно новое измерение. Пусть Аллах дарует мне успех в этой миссии", - написал Хазаа аль-Мансури на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

АС

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