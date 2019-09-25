Учёные добились установления телепатической связи между людьми

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25 сентября 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные добились того, что передавать мысли уже можно с точностью до 76%. Многолетние секретные разработки Илона Маска дали свои результаты.



Летом 2019 года Илон Маск собрал конференцию учёных США, на которой презентовал новое устройство. Оно держалось от публики в секрете на протяжении многих лет. Проект был показан в спешке, опасаясь того, что конкуренты в ближайшее время планировали представить аналогичный проект.



Через несколько дней после пресс-конференции в СМИ был описан процесс декодирования диалога между людьми. Точность расшифровки достигла 76%. Расшифровка возможна даже для людей, которые не могут коммуникатировать. Устройство считывает нейронную активность человека. Специальный шлем имеет встроенные электроды, которые осуществляют запись энцефалограммы. При передаче информации искусственный интеллект способен выделять правильные слова при наличии постороннего шума.



Сейчас для усовершенствования системы привлекаются биологи. Проблема работы устройства заключается в использовании механизма с низкими электропроводными свойствами. После того, как электроды будут созданы из материалов, совместимых с белками взаимодействия, точность передачи информации заметно увеличится.



