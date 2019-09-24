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Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения
24 сентября 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
Определена причина того, что головной мозг человека стирает из памяти сновидения после пробуждения. Соответствующий механизм выявила некоторое время назад группа ученых из Японии и Соединенных Штатов.
Специалисты обнаружили, что хранению сновидений препятствует группа клеток в мозге. К своим выводам исследователи пришли, проведя эксперимент на мышах. Механизм стирания информации у людей похож на тот, что имеется у грызунов, пишет издание Science.
Как сообщалось ранее, португальские ученые заявили, что дефицит сна может стать причиной ухудшения состояния иммунной системы, а также воспаления кишечника.