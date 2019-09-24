Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения

24 сентября 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Определена причина того, что головной мозг человека стирает из памяти сновидения после пробуждения. Соответствующий механизм выявила некоторое время назад группа ученых из Японии и Соединенных Штатов.

Недосып снижает иммунитет и провоцирует болезни кишечника

Недосып снижает иммунитет и провоцирует болезни кишечника

Специалисты обнаружили, что хранению сновидений препятствует группа клеток в мозге. К своим выводам исследователи пришли, проведя эксперимент на мышах. Механизм стирания информации у людей похож на тот, что имеется у грызунов, пишет издание Science.

Как сообщалось ранее, португальские ученые заявили, что дефицит сна может стать причиной ухудшения состояния иммунной системы, а также воспаления кишечника.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан