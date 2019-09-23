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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Недосып снижает иммунитет и провоцирует болезни кишечника

23 сентября 2019, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Ученые из Португалии пришли к выводу, что недосып может стать причиной ухудшения состояния иммунной системы, а также воспаления кишечника.

Как пишет сайт Политэксперт, по словам научных сотрудников, между бодрствованием и сном есть связь в виде группы иммунных клеток ILC3, которые отвечают за пищевод человека и борьбу с заболеваниями. 

В ходе экспериментов специалисты выяснили, что при нарушении циклов уровень ILC3 в кишечнике уменьшается. В связи с этим в организме подопытных животных начали развиваться воспалительные процессы. Таким образом, ученые выяснили, что уменьшение клеток ILC3 в результате недосыпа вредит здоровью человека. 

bl

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