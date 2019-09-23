Причиной ледникового периода была космическая пыль

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23 сентября 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Ученые нашли следы космической пыли, ставшей одной из причин ледникового периода в Санкт-Петербурге и на Юге Швеции.

Как сообщает сайт сайт Политэксперт, около 466 миллионов лет назад между орбитами Марса и Юпитера произошло столкновение двух астероидов.

Образовавшаяся в результате этого пыль оседала на Земле на протяжении двух миллионов лет. Ученые считают, что микрочастицы также блокировали солнечный свет, что поспособствовало снижению температуры. Периодически элементы космической пыли находят в образцах разных геологических эпох. Однако в этот раз ученым удалось обнаружить редкую концентрацию. В исследовании отмечается, что химический состав частиц указывает на то, что они образовались около 500 миллионов лет назад в результате раскола огромного метеорита.