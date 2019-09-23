Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

Ученые рассказали, зачем с детьми нужно лепетать и сюсюкать

23 сентября 2019, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи из Корнельского университета выяснили, почему взрослые при общении с младенцами начинают сюсюкать, менять голос и коверкать слова. Оказывается, такого поведения требует сам малыш.

Ученые установили, что подобным образом ребенок формирует особую среду для своего развития и обучения, а взрослые просто под неё подстраиваются, передаёт «Волгоградская правда». Младенцы легче воспринимают лепетание, чем обычную речь взрослого человека. В ходе эксперимента выяснилось, что дети, родители которых в процессе разговора с ними лепетали и меняли свою речь, быстрее запоминали незнакомые звуки и уже на следующий день старались их применить.

АБ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан