Ученые рассказали, зачем с детьми нужно лепетать и сюсюкать

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23 сентября 2019, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Исследователи из Корнельского университета выяснили, почему взрослые при общении с младенцами начинают сюсюкать, менять голос и коверкать слова. Оказывается, такого поведения требует сам малыш.

Ученые установили, что подобным образом ребенок формирует особую среду для своего развития и обучения, а взрослые просто под неё подстраиваются, передаёт «Волгоградская правда». Младенцы легче воспринимают лепетание, чем обычную речь взрослого человека. В ходе эксперимента выяснилось, что дети, родители которых в процессе разговора с ними лепетали и меняли свою речь, быстрее запоминали незнакомые звуки и уже на следующий день старались их применить.