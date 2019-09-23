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23 сентября 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

На дне озера Роопкунд в индийских Гималаях можно найти сотни останков человеческих тел. Из-за этого водоем получил название "Озеро скелетов". Но до сих пор остается неясным, как погибли все эти люди.

Международная группа генетиков выяснила, что части останков принадлежат выходцам из разных стран, вероятно, паломникам. Для этого были проведены полногеномный анализ костей и анализ митохондриальной ДНК.

Результаты исследований показали, что кости принадлежали группам людей, территориально проживающих далеко как от озера, так и друг от друга. Кроме того, они оказались разбросаны по временным промежуткам.

Большая часть останков принадлежала индусам. Другие - жителям Крита, Греции и Юго-Восточной Азии. Основная масса костей датирована промежутком между VII и X веками н.э., но есть и кости XIX-XX веков.