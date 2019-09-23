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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В желудке мужчины найдена бактерия - опьянения без алкоголя

23 сентября 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Учёные выявили бактерии, которые способны синтезировать алкоголь в организме человека и вызывать проблемы с печенью даже у непьющих людей. Известно, что у 27-летнего гражданина Китая обнаружили эту бактерию с жалобой на отравление.

Согласно источнику, мужчина 10 лет страдал от приступов необъяснимого отравления. Анализы показывали, что у китайца высокий уровень алкоголя в крови, хотя на тот момент он не пил. Эксперты заметили, что подобный эффект происходил даже после стакана обычной колы, пишет издание Gizmodo.

Врачи диагностировали пациенту синдром самоопьянения, который мог проявляться из-за дрожжей,  которые перерабатывают попадающие в организм сахара в алкоголь. Но лечение не помогло. Тогда медики обнаружили неалкогольную жировую болезнь печени и предположили, что проблема не в дрожжах, а в бактериях.

После исследования бактериальной микрофлоры желудка больного эксперты выделили несколько культур бактерии Klebsiella pneumoniae, которая могла отвечать за производство алкоголя. Проверка гипотезы была проведена на грызунах и показала положительный результат.

Бактерия была обнаружена у 60% китайцев с неалкогольной жировой болезнью печени.

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