В желудке мужчины найдена бактерия - опьянения без алкоголя

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23 сентября 2019, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Учёные выявили бактерии, которые способны синтезировать алкоголь в организме человека и вызывать проблемы с печенью даже у непьющих людей. Известно, что у 27-летнего гражданина Китая обнаружили эту бактерию с жалобой на отравление.

Согласно источнику, мужчина 10 лет страдал от приступов необъяснимого отравления. Анализы показывали, что у китайца высокий уровень алкоголя в крови, хотя на тот момент он не пил. Эксперты заметили, что подобный эффект происходил даже после стакана обычной колы, пишет издание Gizmodo.

Врачи диагностировали пациенту синдром самоопьянения, который мог проявляться из-за дрожжей, которые перерабатывают попадающие в организм сахара в алкоголь. Но лечение не помогло. Тогда медики обнаружили неалкогольную жировую болезнь печени и предположили, что проблема не в дрожжах, а в бактериях.

После исследования бактериальной микрофлоры желудка больного эксперты выделили несколько культур бактерии Klebsiella pneumoniae, которая могла отвечать за производство алкоголя. Проверка гипотезы была проведена на грызунах и показала положительный результат.

Бактерия была обнаружена у 60% китайцев с неалкогольной жировой болезнью печени.