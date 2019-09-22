Ученые нашли в Аравийской пустыне описанное в Библии легендарное царство

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22 сентября 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Исследователи из Тель-Авивского Университета (Израиль) в ходе раскопок в Аравийской пустыне впервые обнаружили археологические доказательства существования царства, описанного в Библии.

Специалисты отметили, что полученные ими данные говорят о том, что царство Эдом, известное также как Идумея, существовало и было хорошо развито. Ученые нашли красноречивые остатки сооружений XII–XI веков до нашей эры.

Государство Эдом не просто существовало - оно пережило серьезный технологический скачок и процветало задолго до прихода израильтян. Как оказалось, в городе было налажено производство меди, и, как следствие, также и оружия.

Царство находилось в долине Вади-эль-Араба, которая сейчас расположена на территории Израиля и Иордании. Этот район известен тем, что начиная с 4000 года до нашей эры он стал центром интенсивной добычи и выплавки меди.

Периоды активных добычи и выплавки также совпадают с военными походами египетского фараона Шешонка I. Он стал основателем 22-й династии Древнего Египта и собрал походы на Иудею и Израиль "через пять лет после смерти царя Соломона".