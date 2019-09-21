Новый экипаж МСК возьмет в космос единорога

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21 сентября 2019, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

В пилотируемом корабле "Союз МС-15", на котором 25 сентября отправится новая экспедиция на МКС, вместе с экипажем полетит единорог. Об этом сообщил российский космонавт Олег Скрипочка.

Плюшевая игрушка единорога станет новым индикатором невесомости в пилотируемом корабле. По словам Скрипочки, эту мягкую игрушку выбрали его дети. Информацией об этом он поделился на недавней пресс-конференции в ЦПК.

"У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога - красивую и компактную. Сын ее тоже одобрил", - цитирует командира корабля Интерфакс.

Корабль "Союз МС-15" с экипажем новой экспедиции на МКС отправится 25 сентября с космодрома Байконур на ракете "Союз-ФГ". Старт назначен на 16:57 по московскому времени. Стыковка запланирована на тот же день на 22:45.