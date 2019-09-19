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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Рогозин предложил турецким властям использовать Байконур

19 сентября 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин озвучил предложение Турции по трехстороннему сотрудничеству с Россией и Казахстаном для запуска турецких космических аппаратов.

"Роскосмос" готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты. Причем это необязательно и даже не нужно делать с турецкой территории", - рассказал он в интервью Анатолийскому агентству.

Участниками такого проекта могла бы стать Турция - как страна, которая организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт.

По его словам, он считает подобное решение хорошей перспективой. Данная тема уже была затронута входе переговоров Рогозина с коллегами из Казахстана: "мы готовы помогать двигателями, передачей определенных технологий".

Кроме того, генеральный директор российской госкорпорации заявил о готовности РФ помочь в подготовке турецкого экипажа к полету на МКС в 2023 году - в дни, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания.

АС

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