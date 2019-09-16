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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Наука 13+

В Китае генетики намерены клонировать панд

16 сентября 2019, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае генетики намерены клонировать панд
фото: pixabay.com

В Китае генетики планируют клонировать панд. Заместитель генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин рассказал, что сейчас в Китае клонируют собак и кошек.

По его словам, собаки рожают щенков-клонов, а кошки - клонированных котят. Но у панд крайне низкая способность воспроизводства. Их планируется клонировать при помощи самок бурых медведей.

Над реализацией амбициозной программы по клонированию панд китайские предприниматели хотят вести при содействии властей. Для осуществления такой программы бизнесменам потребуется разрешение правительства, - сообщает ТАСС.
Бизнесмены также рассчитывает на сотрудничество с пекинским зоопарком.
Пока неизвестно, как скоро начнут клонировать панд.

ИЧ

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