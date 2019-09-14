Ученые выяснили, как зачать ребенка желаемого пола

Ученые из Университета Хиросимы открыли простой способ планирования пола ребенка. Изначально его планировалось применять в сельском хозяйстве, однако оказалось, что он подходит и для людей.

Японские эксперты выяснили, что различия между сперматозоидами, которых раньше не замечали, все же имеются. Как оказалось, все отличия существуют на внешней стороне в белках и в генах, которыми они закодированы, отмечается в журнале PLOS Biology.

А, значит, выбрать пол будущего ребенка на этапе искусственного оплодотворения проще всего путем разделения сперматозоидов на X-содержащие и Y-содержащие. Причем это возможно сделать даже несколькими способами.

Оказывается, влиять на те или иные сперматозоиды можно посредством простого лекарством из аптеки (при наличии рецепта), а также определенными противовирусными средствами. Однако специалисты рекомендуют с осторожностью использовать эти методы.