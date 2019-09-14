Ученые изучают аномальную смертность тюленей на Аляске

Утром в субботу, 14 сентября, стало известно, что американские экологи бросили все ресурсы на установление причин массовой гибели тюленей у берегов Берингова и Чукотского морей на территории Аляски.

Ученые начали фиксировать высокую смертность тюленей на Аляске с июня прошлого года. К настоящему моменту погибли около 300 животных, передает агентство Associated Press.

Представитель агентства по морским млекопитающим при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований Джули Спигл отметила, что подобная ситуация может быть вызвана бактериями, вирусами или цветением водорослей. Специалисты выделили несколько особенностей: все смерти произошли исключительно в летний период, кроме того, у многих животных, выброшенных на берег, не было меха.