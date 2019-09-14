Крымский астроном сам создал телескоп и открыл межзвездную комету, которая прилетела из-за пределов Солнечной системы

Крымский астроном Геннадий Борисов сам создал телескоп и в конце августа открыл межзвездную комету.

Открытие астронома из Крыма подтвердил центр малых планет (ЦМП) Международного астрономического союза (МАС).

ЦМП присвоил новому объекту имя открывшего его астронома - C/2019 Q4 (Borisov). В центре отметили, что параметры движения кометы указывают, что она имеет межзвездное происхождение, прилетела из-за пределов Солнечной системы.

Астрономы считают, что объект должен быть видимым как минимум в течение года, если не произойдет неожиданного распада, - сообщает "Интерфакс".

"Наблюдаю на своем новом телескопе D=65cm, F/1.5. Сделал его в конце 2018 года", - написал Борисов на форуме астрономов.