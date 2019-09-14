Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал сотрудникам СМИ, как по фамилии можно выяснить происхождение своего рода.

Мосин отметил, что для начала необходимо расспросить своих старших родственников о предках, а затем посетить архивы. В интервью " Российской газете " историк сообщил, что существуют родословные общества, где могут помочь и рассказать о методике исследования. Эксперт отметил, что путь будет сложным – вероятно, придется обращаться в архивы разных городов или даже стран.

Ученый подчеркнул, что одним из путей образования фамилий несколько столетий назад было наличие у человека какого-нибудь отличительного признака – черты его характера или внешности, профессии, места проживания. Это также может помочь в поисках документов.