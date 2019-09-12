Ученые нашли воду в Космосе

Учёные обнаружили воду на одной из ранее открытых экзопланет. По словам экспертов, она находится в так называемой "обитаемой зоне", где условия близки к земным.

Согласно источнику в NASA, в атмосфере экзопланеты K2−18b замечен водяной пар. По мнению учёных, такое явление свидетельствует о том, что на ее поверхности может быть вода, пишет газета "СП".

Отмечается, что наличие воды играет важную в роль в развитии жизни на планете.

Известно, что K2−18b является очень крупной планетой, её масса в восемь раз превышает земную. Экзопланета расположена на орбите вокруг красного карлика в 110 световых годах от Солнца.