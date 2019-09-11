Человекоподобный робот "Федор", который недавно побывал на МКС, не полетит больше в космос. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Федор" уже выполнил все задачи, которые ставили перед ним специалисты, и теперь может уходить на пенсию. На смену ему придет другой космической робот, проектирование которого уже началось. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый российский андроид может оказаться первый роботом, который окажется в открытом космосе, вне корабля. Вполне вероятно, что он станет своеобразным аналогом первого вышедшего в космос человека Алексея Леонова среди андроидов.