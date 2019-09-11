Ушел из жизни академик Энеев, благодаря которому состоялся полет Гагарина в космос

Сегодня утром стало известно, что из жизни ушел академик РАН Тимур Энеев, благодаря которому состоялся исторический полет Юрия Гагарина в космос. Ученого не стало в минувшее воскресенье, 8 сентября.

Согласно последней информации, академик Энеев скончался на 95-м году жизни, передает РИА "Новости"

В 1950-е годы ученый изучал вопросы управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Результаты расчетов специалиста применялись в ходе запуска первого искусственного спутника Земли. Впоследствии выводы Тимура Энеева показали, что высокая температура и перегрузка во время спуска с орбиты не угрожают жизни и здоровью космонавта. Данное открытие учли при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.