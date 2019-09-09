Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскрыл подробности инцидента на режимный объект. По словам главы госкорпорации, у вандалов нашли "кое-что интересное", а некоторые из них - иностранцы. Полицейские недоумевают. Зачем в научный центр "Роскосмоса" пытались тайно проникнуть 50 человек?

"Обращайтесь в полицию, там много чего интересного нашли. Я думаю, не только полиция ими будет интересоваться, там политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят интересны", - сказал он, цитирует ТАСС.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. Всего за выходные дни задержали 17 человек.

"Сначала была задержана небольшая группа, потом выяснилось, что появятся их товарищи. Товарищей "упаковали", отдали их в полицию. Вандалы они или не вандалы, а кто-то поинтереснее", - прокомментировал Дмитрий Рогозин.