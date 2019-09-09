Шведский эксперт предложил рассмотреть каннибализм как путь к спасению планеты

Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд заявил, что в глобальном потеплении экологи и зеленые отчасти винят мясную промышленность и сельское хозяйство. Специалист рассказал о необычном предложении в решении данной проблемы.

Автор издания, в котором опубликовали предложение эксперта, отметил, что сейчас всё чаще звучат "невообразимые предложения" по спасению планеты.

Сёдерлунд, например, предложил поедать человеческие трупы. Однако, учёный пояснил, что проблемой появления подобных блюд является то, что "люди слегка консервативны в своих пищевых привычках", поэтому он готов проводить гастрономические семинары, пишет "The New American".

Эксперт также отметил, что важную роль в обществе играют табу, поскольку поедание мертвечины считается осквернением. Одним из главных вопросов в его семинаре будет: "Станет ли каннибализм экологическим решением будущего?"

Автор статьи считает, что Сёдерлунд просто захотел привлечь к себе внимание, а серьезных причин для беспокойства о глобальном потеплении и изменении климата пока нет.