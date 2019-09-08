Ученые нашли генетические отличия левши от правши

Британские ученые из Оксфордского университета выявили генетические коды внутри молекул ДНК, которые отвечают за склонность людей пользоваться левой рукой. По их словам, выбор руки на 25% обусловлен генетически.

"Мы впервые узнали о том, что склонность к использованию левой или правой руки определяется генетически", - передаёт слова одного из авторов исследования Гвеналль Дуо канал "BBC".

Эксперты провели сравнительный анализ ДНК 400 тыс. человек и выяснили, что среди них 38 тыс. левши. Они обнаружили изменения в расположении генов, которые способствуют формированию внутренней части клеток организма. Учёные отметили, что цитоскелет изменяет структуру белого вещества в мозге. Также полушария мозга левшей лучше связаны между собой и более скоординированы в областях, отвечающих за язык.

По мнению учённых, левши имеют меньший риск приобрести болезнь Паркинсона и выше - развитие шизофрении.