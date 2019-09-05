Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

Как оказалось, белки ориентируются на птичьи трели, чтобы выяснить, не грозит ли им какая-либо опасность. Зверьки буквально ловят сигналы, передаваемые пернатыми, о приближении или удалении факторов риска.

В ходе опытов белки также проявляли повышенную бдительность после звуков хищника. А те из них, кто слышал спокойные трели птиц после крика ястреба, быстрее успокаивались и проявляли меньше беспокойства.

Кроме того, последние работы выявили, что животные могут также следить за повседневной коммуникацией своих соседей, чтобы быть в курсе текущей ситуации вокруг и быть готовым реагировать в случае необходимости.