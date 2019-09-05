В России предложили способ избавиться от энцефалитных клещей

Глава российской фармакомпании Алексей Репик придумал, как можно избавиться от дальневосточных энцефалитных клещей. По его словам, насекомых можно «уговорить» не переносить вирус или не размножаться.

Россиян могут обязать следить за здоровьем на законодательном уровне

Репик заявил, что при помощи геномного редактирования можно повлиять на опасных насекомых. Он признался, что на такую мысль его натолкнула статья о редактировании генома комаров, переносящих малярию, передаёт РИА Новости.

«Если мы можем решить проблему малярии через генетическое редактирование комара, почему бы нам не попробовать уговорить клеща перестать размножаться или переносить патогенные биологические угрозы, которые негативно сказываются на населении Дальнего Востока», - предположил Репик.