На МКС закончилось место для хранения грузов

Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному ЦУП, что при размещении доставленных грузов на борту МКС специалисты с Земли не учитывают объем мест для их хранения.

В качестве примера он рассказал, что специалисты предложили разместить грузы за панелью в одном из модулей, однако "она не резиновая". Он отметил, что приходится отступать от инструкций и размещать грузы в других местах.

"Блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место", - заявил Скворцов. Центр управления полетами, в свою очередь, пообещал в будущем непременно учесть слова космонавта.