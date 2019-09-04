В лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН сообщили, что на протяжении минувшего лета на Солнце не случилось ни одной вспышки, которая бы оказала воздействие на Землю. Последний заметный всплеск был зафиксирован в середине мая.

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«Это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца», - рассказали в лаборатории.

Учёные считают, что причина кроется в почти полном исчезновении магнитного поля Солнца, передаёт "Российская газета". Отмечается, что долгое отсутствие вспышек может указывать на изменения, среди которых спектр излучения и светимость.