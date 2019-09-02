Новая магнитная буря возможна в конце сентября. Вторая по силе в 2019 году магнитная буря обрушилась на Землю 31 августа. Специалисты Физического института им. Лебедева сообщали заранее, что магнитная буря началась 31 августа и продлится до утра вторника, 3 сентября.

Усиление геомагнитной активности в настоящее время регистрируется почти всеми станциями слежения на планете.

Ученые прогнозируют очередную магнитную бурю в конце сентября. На сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук уточняется, что средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября.

Отметим, некоторые люди ощущают изменения геомагнитной активности.

Более мощная буря обрушилась на Землю в этом году в мае месяце, она достигала отметки 3.