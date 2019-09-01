Ученые выяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Шведские ученые провели исследования и установили, почему мужчинам бесполезно спорить с женщинами. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола всегда больше шансов на победу в споре.

Выяснилось, что женщины значительно лучше, чем мужчины, замечают и запоминают даже самые мелкие факты. У дам сильнее развита эпизодическая память, которая позволяет с высокой точностью и детально помнить различные события, сообщает британское издание The Daily Mail.

Экспертная группа сделала выводы после получения результатов 617 исследований, которые проводились с 1973 по 2013 год. В экспериментах принимали участие около 1,2 миллиона участников.