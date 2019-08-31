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Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

31 августа 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором", прибывшем на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск" и уже успел опубликовать твит с жалобами.

"Федор" пожаловался в своем Twitter на конфликт с российским космонавтом Алексеем Овчининым, пригрозившим ему молотком: "Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге", - сообщил дроид.

В свою очередь, Алексей Овчинин пожаловался, что больше десятка раз включал-выключал кнопку питания на плече "Федора", использовал гаечный ключ и также предложил стукнуть человекоподобного робота молотком, передает в субботу РИА Новости.

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