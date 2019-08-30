Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Коллинз, которому сейчас восемьдесят восемь лет, давно в отставке. Однако на вопрос о нашем одиночестве во Вселенной он ответил так: "Жизнь за пределами нашей планеты просто не может не существовать".

Он сообщил об этом в социальных сетях. Пользователей не смутило, что фактов, подтверждающих его слова, нет. По их мнению, NASA никогда не расскажет обо всем, что участники "Аполлона-11" увидели на Луне.