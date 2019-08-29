На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами.

В момент срабатывания автоматики экипаж космонавтов проводил плановые работы по повышению уровня давления внутри международной космической станции: необходимо было поднять давление на 5 миллиметров ртутного столба.

По словам космонавтов, сирена завыла из-за высокого содержания кислорода в воздухе. В "Роскосмосе" подтвердили факт срабатывания сигнализации, отметив, что повышение концентрации кислорода угрозы не представляет.