Польза и вред красного мяса: мнение диетологов

Диетологи годами обсуждали преимущества и риски, связанные с употреблением в пищу красного мяса, пытаясь определить, полезно это или плохо для здоровья. Результаты были неоднозначными.

Как пишет сайт Oane.ws, исследователи говорят, что красное мясо содержит важные питательные вещества, в том числе белок, витамин B12 и железо. Тем не менее, есть основания полагать, что употребление в пищу большого количества красного мяса может повысить риск развития некоторых видов рака, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. Нарезанные ломтиками необработанное красное мясо, такое, как стейки филе или свиная вырезка, могут быть более полезными, чем другие виды. Это потому, что они не обработаны и не содержат избыток соли, жира или консервантов.

Переработанное красное мясо, в том числе бекон, хот-доги, колбаса, болонья, салями и аналогичные виды мяса, несет наибольший риск возникновения проблем со здоровьем. Американская ассоциация сердца (AHA) утверждает, что красное мясо , как правило, содержит более насыщенные жиры, чем другие источники белка, такие, как курица, рыба или бобовые. Они предполагают, что употребление в пищу большого количества насыщенных жиров и любого количества трансжиров может повысить уровень холестерина и повысить риск сердечных заболеваний. Поэтому ученые рекомендуют людям ограничивать количество красного мяса, которое они едят, и побуждают людей выбирать нежирные куски мяса. При этом красное мясо не является основным источником трансжиров. Упакованные, обработанные и жареные продукты, как правило, содержат их больше.

Недавнее исследование показало, что люди, которые регулярно едят красное мясо, имеют более высокий уровень метаболита, называемого N-оксидом триметиламина (TMAO). Бактерии в кишечнике вырабатывают ТМАО во время пищеварения. Это токсин, который исследователи связывают с повышенным риском смерти от болезней сердца. Исследование показывает, что у людей, которые ели красное мясо, уровень ТМАО был в три раза выше, чем у тех, кто ел белое мясо или растительные белки. Тем не менее, их уровень ТМАО вернулся к норме примерно через 4 недели после прекращения употребления красного мяса. Когда человек готовит мясо при высокой температуре, например, на сковороде или на гриле на открытом огне, в мясе образуются определенные химические вещества. Эти химические вещества, называемые гетероциклическими аминами и полициклическими ароматическими углеводородами, могут вызывать изменения в ДНК, которые приводят к раку. Национальный институт рака говорит , что люди могут снизить воздействие этих химикатов, если не готовить мясо, включая белое, на открытом огне или на очень горячей металлической поверхности, не есть обугленные порции мяса и есть его в варенном виде.



