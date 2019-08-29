Предполагаемый срок гибели всего человечества вычислили ученые

Человечество может погибнуть к середине текущего столетия. К такому выводу в ходе своих расчетов пришли ученые, говорится в материале, выложенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал fedpress.ru, специалисты, занимающиеся проблемой глобального потепления, определили, что дальнейшее повышение температуры на Земле приведет к катастрофическим последствиям. Если не будут приняты необходимые меры в сфере охраны окружающей среды, к 2050 году человечество может полностью исчезнуть, спрогнозировали исследователи.

Ранее сообщалось, что эксперты предсказали Третью мировую войну из-за изменений климата на планете.