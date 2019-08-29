Европейское космическое агентство (ЕКА) готово в будущем отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских космических кораблях "Союз". Об этом сегодня заявил на авиасалоне МАКС-2019 руководитель ЕКА Ян Вернер.

Он подчеркнул, что для отправки европейских астронавтов на МКС на российских "Союзах" необходимы соответствующие договоренности с "Роскосмосом". "Решение об этом пока не принято", - цитирует Яна Вернера ТАСС.

Вернер уточнил, что в ходе встречи с главой "Роскосмос"а Дмитрием Рогозиным 27 августа представители агентства выразили свою готовность достичь с Россией договоренность о дальнейшей доставке астронавтов ЕКА на "Союзах".

Он рассказал, что в соответствии с нынешним графиком полетов, согласованным странами-партнерами по МКС, Лука Пармитано является последним на ближайшее время европейским астронавтом, полетевшим на станцию на российском корабле. Это связано с появлением американских пилотируемых кораблей, а также с контрактными отношениями ЕКА с NASA по работе на МКС. На данный момент ЕКА не оплачивает полеты своих астронавтов на МКС. Агентство поставляет оборудование американским коллегам, а они предоставляют возможность запуска европейских астронавтов на станцию.